Zakulisowe kontrowersje i konflikty. Scenarzyści musieli uśmiercić postacie, aby pozbyć się aktorów

Kontrowersyjne wybryki, złe zachowanie, toksyczna atmosfera, konflikty czy różnice kreatywne to tylko kilka powodów, przez które aktorki lub aktorzy musieli opuścić popularne seriale. Czasem odchodzili z własnej woli, innym razem byli do tego zmuszeni przez decyzje producentów lub stacje telewizyjne. Nierzadko odbywało się to w cieniu skandalu.

Gdy dochodziło do zakulisowych niesnasek, zdarzało się, że scenarzyści w brutalny i niespodziewany sposób pozbywali się z historii bohaterów, w których wcielali się sprawiający problemy aktorzy lub aktorki. Najczęściej usuwano je poprzez uśmiercanie postaci, co szokowało widzów oraz wywoływało burzę wśród fanów poszczególnych produkcji.

Sprawdźcie, które śmierci bohaterów z seriali wynikały z zakulisowych kontrowersji. Uwaga na spoilery! Podane przykłady zdradzają, w jaki sposób postacie umarły.

Krnąbrni aktorzy, których postacie uśmiercono

Chevy Chase (Community) – znany komik wcielał się w Pierce’a Hawthorne’a. Jednym z powodów, przez które postać została uśmiercona, było to, że Chase był w konflikcie z showrunnerem Danem Harmonem. Ponadto doszło do incydentu na planie, w którym aktor wygłosił rasistowską tyradę.