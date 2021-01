Potężne Kaczory powracają. Teaser serialowej wersji od Disney+

Disney+

Potężne Kaczory to film z 1992 roku. Opowiada on o młodym prawniku, który zostaje skazany na pracę społeczną za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Wyrokiem sądu musi on przejść opiekę nad drużyną młodych hokeistów, których prowadzi do zwycięstwa. W główną rolę Gordona Bombaya wcielał się Emilio Estevez.

W sieci zadebiutował teraz teaser serialowej wersji zatytułowanej The Mighty Ducks: Game Changers powstającej dla Disney+. Bohaterem 10-odcinkowego serialu ma być 13-letni chłopak, który zostaje wyrzucony z drużyny hokejowej Potężnych Kaczorów. Po tym wydarzeniu jego mama postanawia założyć własny zespół. Znajduje graczy, trenera oraz lodowisko, na którym mogą grać. Zobaczcie zwiastun:

Do swojej roli powróci sam Emilio Estevez. W obsadzie są również Lauren Graham i Brady Noona, Swayam Bhatia, Taegen Burns, Bella Higginbotham, Luke Islam, Kiefer O'Reilly, Maxwell Simkins i De'Jon Watts.

Zobacz także:

Premiera serialu 26 marca na Disney+.