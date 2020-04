Potwór z bagien - złoczyńca 2. sezonu na planie. Świetny kostium i charakteryzacja [WIDEO]

W scenie po napisach pierwszego sezonu serialu Potwór z bagien przedstawiono złoczyńcę zwanego Floronic Man. Miał być to główny czarny charakter 2. sezonu i wcielał się w niego Kevin Durand. Do sieci trafiło wideo z planu, które pokazuje aktora w kostiumie i charakteryzacji. Trzeba przyznać, że pod tym względem twórcy wykonali kawał dobrej roboty.

Przypomnijmy, że Potwór z bagien został skasowany po premierze pierwszego odcinka i to pomimo dobrej oglądalności oraz świetnych recenzji widzów i krytyków. Przyczyną były zmiany korporacyjne i problemy finansowe, które pojawiły się przez błąd urzędniczy. Chodziło o to, że wycofano ulgi podatkowe przez co producenci musieli dopłacić do interesuje kosmiczną sumę pieniędzy, których nie mieli.

Floronic Man na planie

Potwór z bagien jest w Polsce dostępny w HBO GO.