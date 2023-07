Power Rangers od Netflixa - jest aktualizacja

Netflix

Netflix już jakiś czas temu ogłosił, że trwają prace nad filmem i serialem z uniwersum Power Rangers. Fanów zmartwiła jednak długa cisza, jaka nastąpiła po tym ogłoszeniu. Na szczęście wygląda na to, że nie ma się czym martwić.

TV Line (za pośrednictwem SFFGazette.com) niedawno podzieliło się informacją, że według przedstawicieli Hasbro oba projekty wciąż się rozwijają. Choć to wciąż bardzo skąpa aktualizacja, to przynajmniej jest pewne, że nie zostały schowane do szuflady i anulowane. Warto także wziąć pod uwagę fakt, że trwające obecnie strajki aktorów i scenarzystów mogą wpłynąć na ewentualne na prace na planie.

Power Rangers - zwiastun odcinka specjalnego. Obsada powraca po 30 latach!

Co wiemy o netfliksowych Power Rangers? Na razie wciąż niewiele. Wcześniej pojawiła się tylko informacja, że na czele obu projektów stanie Jonathan Entwistle, twórca i reżyser End of the F***ing World z Netflixa, a także Jenny Klein, znana z serialu Jessica Jones.

Zobacz także:

