Power Rangers: Once & Always - dlaczego Amy Jo Johnson nie powróciła do roli? Nie chodziło o pieniądze

fot. materiały prasowe // Netflix

Power Rangers: Once & Always to nadchodzący odcinek specjalny kultowej franczyzy, która trafi na Netflix. 30 lat po tym, jak Zordon stworzył grupę Power Rangers, bohaterowie muszą się zmierzyć z zagrożeniem z przeszłości, czyli samą Ritą Repulsą. Jej plan zagraża wszystkiemu, więc po latach powracają, by znów uratować świat.

Do swoich ról powrócili David Yost (oryginalny Niebieski Ranger), Walter Emanuel Jones (oryginalny Czarny Ranger), Catherine Sutherland (druga Różowa Ranger), Karan Ashley (druga Żółta Ranger), Johnny Yong Bosch (drugi Czarny Ranger), Steve Cardenas (drugi Czerwony Ranger) i Barbara Goodson (głos czarnego charakteru zwanego Rita Repulsa).

W obsadzie jest też kilka braków. W roli oryginalnej Żółtej Ranger nie zobaczymy Thuy Trang, która zginęła w wypadku samochodowym w 2001 roku. W odcinku specjalnym nie zagrała też Amy Jo Johnson, która wcielała się w oryginalną Różową Ranger. Na Twitterze wyjaśniła, że nie chodziło o pieniądze:

Proszę, przestańcie mówić, że nie wzięłam udziału w tym ponownym spotkaniu z powodu pieniędzy. To po prostu nieprawda. Może nie chciałam założyć spandeksu w wieku 50 lat lub nie mogłam wyjechać do Nowej Zelandii na miesiąc. Lub to nie wasza sprawa. JDF i ja zdecydowaliśmy się tego nie robić z naszych własnych powodów. Nagrali to zanim zmarł.

JDF to inicjały Jasona Davida Franka, który w Power Rangers wcielał się w Tommiego Olivera. Aktor popełnił samobójstwo w listopadzie 2022 roku. Johnson już w styczniu pisała, że nigdy nie powiedziała "nie" temu występowi. Po prostu nie powiedziała "tak" na to, co zostało jej zaoferowane. Mimo to wspierała obsadę, nie mogąc się doczekać jak jej przyjaciele ponownie staną do walki przeciwko złu. W nowym komentarzu dodała, że jest podekscytowana zobaczeniem w tym odcinku swoich kolegów z planu - Davida Yosta i Waltera Emanuela Jonesa.

https://twitter.com/_amyjojohnson/status/1640026992992038912

W epizodzie pojawią się też nowe postacie. Między innymi Charlie Kersh wcieli się w Minh, córkę oryginalnej Żółtej Ranger imieniem Trini. Z kolei tytuł odnosi się do słynnego zdania: Raz Ranger, zawsze Ranger.

Power Rangers - zdjęcia i plakat

Mighty Morphin Power Rangers Once & Always

Power Rangers: Once & Always - premiera 19 kwietnia 2023 roku na Netflix.