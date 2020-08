Powrót do przyszłości - skąd doktor Brown miał pieniądze na eksperymenty?

Źródło: Unviersal

Powrót do przeszłości to kultowy film o podróżach w czasie, który doczekał się dwóch sequeli. Przygody Marty'ego McFlya i doktora Emmetta Browna wciąż mają dużą liczbę fanów, a scenarzyści chętnie wyjawiają nowe ciekawostki związane z produkcjami. Scenarzysta Bob Gale podczas dyskusji w Russo Bros. Pizza Film School opowiedział o tworzeniu postaci naukowca, w którego brawurowo wcielił się Christopher Lloyd.

Wymyślając takiego bohatera jak on, zadaliśmy sobie pytanie o jego historię z przeszłości. Jak to się stało, że wynalazł sposób na podróże w czasie? Był daleki od stereotypu naukowca czy nawet szalonego naukowca w tamtym czasie, kiedy powstał. Po pierwsze jest buntownikiem i bohaterem, ponieważ wydarł z rąk terrorystów pluton. To bardzo fajne. Wszystko to, co widzimy w laboratorium sprawia, że chcielibyśmy go poznać.

Bob Gale zdradził również skąd doktor Brown posiadał pieniądze na swoje eksperymenty. Okazuje się, że miał budzące wątpliwości fundusze z ubezpieczenia. Scenarzysta wskazuje, że wciąż wiele informacji jest ukrytych w filmie.

Niektóre rzeczy zauważasz dopiero po obejrzeniu filmu za drugim lub trzecim razem. W pierwszym ujęciu filmu widzimy artykuł w gazecie. Czy doktor Brown podpalił swój dom, aby dostać pieniądze z ubezpieczenia, żeby móc kontynuować finansowanie swoich eksperymentów?

W Powrocie do przyszłości zagrali Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, Claudia Wells.