Powrót do przyszłości 2 - Bob Gale o kontrowersyjnej cenzurze Netflixa

materiały prasowe

Informowaliśmy was o ocenzurowanej scenie w filmie Powrót do przyszłości 2, która dostępna była na platformie Netflix. Streamingowy gigant pod naporem fali negatywnych komentarzy, zmienił wersję na oryginalną. Do sytuacji odniósł się teraz scenarzysta produkcji, Bob Gale.

Scenarzysta Powrotu do przyszłości 2 powiedział, że on oraz reżyser widowiska Robert Zemeckis, nie mieli pojęcia o istnieniu ocenzurowanej wersji. Poprosił też fanów, aby nie byli zbyt ostrzy dla Netflixa, ponieważ nie jest to winą serwisu. Pomyłka spowodowana jest działaniem Universalu.

Winę ponosi Universal, który dostarczył taką wersję Netflixowi. Dowiedziałem się o tym jakieś dziesięć dni temu od spostrzegawczych fanów i poprosiłem studio o naprawienie błędu. Obecnie uruchomiona wersja to nieocenzurowana, oryginalna wersja.

Według scenarzysty kultowej produkcji, mogła to być wersja ocenzurowana dla jakiegoś kraju, gdzie owa scena z magazynem dla dorosłych była zbyt problematyczna. Później przez przypadek musiała zostać udostępniona Netflixowi. Gale poprosił Universal o zniszczenie tej wersji.