Powstanie kolejny aktorski film w świecie Władcy Pierścieni! The Hunt for Gollum nie będzie dwuczęściowy

W tym roku świat obiegła informacja o tym, że powstanie kolejny film ze świata Władcy Pierścieni. Reżyserować miałby Andy Serkis, który powróci do roli ikonicznego Golluma, a przy produkcji miałby pomagać Peter Jackson i jego ekipa, czyli twórca kinowej trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita. W filmie, który opowie o polowaniu na Golluma, którego akcja dzieje się przed Drużyną pierścienia, miałby też pojawić się Gandalf Iana McKellena, a także Legolas Orlando Blooma.

Jeden z wywiadów Iana McKellena doprowadził do poruszenia, ponieważ aktor zasugerował, że pojawi się w dwóch filmach aktorskich. Internet wówczas podzielił się - jedni twierdzili, że The Hunt for Gollum będzie się składać z dwóch części, a inni teoretyzowali, że chodzi o kompletnie inny projekt. Scenarzystka Philippa Boyens postanowiła wyjaśnić tę kwestię.

Powstanie kolejny aktorski film w świecie Władcy Pierścieni

W rozmowie z Empire potwierdziła ona, że powstanie drugi aktorski projekt w tym świecie.

The Hunt for Gollum to zdecydowanie nie dwa filmy! To zwykłe nieporozumienie, ponieważ na początku prac myśleliśmy nad dwoma filmami z tego świata. Jednym miał być The Hunt for Gollum, a drugi jeszcze czeka na potwierdzenie. Mamy wiele pomysłów. Każdy z nich w jakichś sposób uwzględnia Gandalfa. Gandalf może potencjalnie wrócić w dwóch aktorskich filmach.

Opowiedziała też o tym, czego można się spodziewać po The Hunt for Gollum:

To bardzo ekscytująca historia, która dzieje się po urodzinach Bilbo, a przed wejściem do Morii. To bardzo specyficzna część niesamowitej, nieopowiedzianej jeszcze historii, która jest prowadzona z perspektywy tej niezwykłej istoty.

Zapowiedziała też, że jeśli anime Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów będzie sukcesem, to może powstać więcej produkcji w tej stylistyce z tego świata.

Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum - co wiadomo?

Andy Serkis jest reżyserem i gwiazdą tej produkcji, gdyż ponownie wcieli się w Golluma. Potwierdzono również udział Orlando Blooma w roli Legolasa. Sam aktor zasugerował wykorzystanie AI do odmłodzenia go i innych członków obsady Władcy Pierścieni.

