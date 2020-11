Powstanie musical o Viagrze. Spike Lee za kamerą

Sports Illustrated

Spike Lee znany jako reżyser filmu Czarne bractwo. BlacKkKlansman, ma w planach kolejny projekt. Tym razem będzie to musical o leku dla mężczyzn opracowanym przez Pfizera... Viagrze. Scenariusz napisze razem z Kwame Kwei-Armahem.

Całość oparta zostanie na artykule Davida Kushnera zatytułowanym All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched Viagra. Musical zainspirowany zostanie prawdziwą historią powstania leku na zaburzenia erekcji, który początkowo miał przeciwdziałać bólowi w klatce piersiowej. Naukowcy później jednak odkryli jego inne, niezwykłe właściwości. Za oprawę muzyczną w filmie odpowiadać będą Stew Stewart i Heidi Rodewald. Data premiery nie jest na razie znana.