Chaos Walking - teaser filmu sci fi z Tomem Hollandem i Daisy Ridley. Kiedy pełny zwiastun?

Źródło: materiały prasowe

Chaos Walking to adaptacja popularnej powieści science fiction autorstwa Patricka Nessa. W sieci zadebiutowała pierwsza, krótka zapowiedź produkcji. Składa się ona z kilku, zawierających sporo akcji scen. Natomiast pełny zwiastun widowiska pojawi się w sieci już w czwartek, 19 listopada. Teaser jest dostępny poniżej.

Akcja literackiego oryginału dzieje się w niedalekiej przyszłości. Wszystkie kobiety zostały zabite przez tajemniczy wirus, a wszyscy pozostali przy życiu mężczyźni mogą słyszeć swoje myśli w strumieniu obrazów, słów i dźwięków, zwanych Szumem. To wprowadza chaos do społeczeństwa, który próbuje wykorzystać pewna rasa obcych. Jedynym, który może powstrzymać zagładę jest młody Todd Hewitt. Na swojej drodze jednak nieoczekiwanie spotyka tajemniczą dziewczynę, która może być kluczem do rozwiązania problemu.

https://twitter.com/IGN/status/1328729905794854914

Zadebiutowały również zdjęcia z produkcji:

Chaos Walking

W obsadzie znajdują się Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter, i David Oyelowo. Reżyseruje Doug Liman.

Chaos Walking - premiera filmu w 2021 roku.