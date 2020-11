Cząstki kobiety - Netflix prezentuje zwiastun najnowszej produkcji z Shią LaBeouf oraz Vanessą Kirby

fot. materiały prasowe

Cząstki kobiety to niezwykle emocjonujący portret dziewczyny, która próbuje otrząsnąć się i wrócić do życia po utracie dziecka. W dramat ten uwikłana jest dodatkowo cała rodzina kobiety. Szczególnie problematyczna okaże się relacja z jej matką, z którą główna bohaterka od lat ma bardzo napięte relacje.

Film miał swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji we wrześniu 2020 roku, gdzie Vanessa Kirby zdobyła nagrodę w kategorii najlepszej aktorki. Był on również nominowany do Złotego Lwa w kategorii najlepszy film.

Cząstki kobiety - zwiastun

Film jest pierwszym anglojęzycznym filmem uznanego węgierskiego filmowca Kornéla Mundruczó, regularnie występującego w Cannes, którego poprzednie produkcje to chociażby wielokośnie nagradzany Biały Bóg. Producentem wykonawczym filmu jest Martin Scorsese. Co ciekawe, muzykę do filmu skomponował Howard Shore, odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do Władców Pierścieni.

Cząstki kobiety - premiera zapowiedziana przez Netflix na 7 stycznia 2021 roku.