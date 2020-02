Poznaj prawdę: książka o wydobywaniu informacji już niedługo

Wydawnictwo SQN zapowiedziało książkę Poznaj prawdę. Agenci CIA zdradzą ci, jak przekonać każdego, by powiedział wszystko. Jest to pozycja autorstwa tercetu Philip Houston, Michael Floyd i Susan Carnicero. To byli agenci CIA i autorzy wydanej w 2015 roku Anatomii kłamstwa.

W Poznaj prawdę autorzy pokażą jak wydobyć z ludzi prawdę, a do tego nauczą technik stosowanych w walce z terroryzmem, a także przekażą kilka skutecznych metod perswazji.

Poznaj prawdę ukaże się 26 lutego. Poniżej opis i okładka książki:

Źródło: SQN

Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków…

Jeżeli twoje dziecko zmaga się z problemami z rówieśnikami, ale nie chce mówić na ten temat…

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego twój partner nie jest do końca szczery i nie wiesz, jak przekonać go, aby wyznał prawdę…

Albo ciekawi cię, jakich technik używają sprzedawcy, by namówić klientów do zakupu niepotrzebnego gadżetu…

…to oznacza, że ta książka jest dla ciebie.

Umiejętność skutecznego dotarcia do prawdy jest wyjątkowym talentem, który posiada niewiele osób. Co możesz zrobić, nie mając specjalnego przeszkolenia, gdy wiesz, że ktoś ukrywa ważne informacje, a ty koniecznie chcesz je poznać?