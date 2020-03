Predator: Hunting Grounds - rozgrywka na nowym materiale wideo

Predator: Hunting Grounds to sieciowa gra akcji, w której pięcioosobowe drużyny stają do walki z tytułowym kosmicznym łowcą, również kontrolowanym przez gracza. W sieci pojawił się już konkretny i pełen szczegółów materiał. Wideo trwa prawie pół godziny i stanowi świetną okazję do sprawdzenia, czy taka forma rozgrywki przypadnie nam do gustu.

Zadanie żołnierzy jest proste: muszą oni współpracować, by przetrwać w dżungli. Predator stara się zaś ich wyeliminować, wykorzystując w tym celu znane z filmowej serii bronie i wyposażenie.

O jakości gry będzie można przekonać się samemu, bo w dniach 27-29 marca odbędzie się przedpremierowy weekend próbny, w ramach którego tytuł ten sprawdzimy zupełnie za darmo.

Predator: Hunting Grounds - premiera 24 kwietnia na PC (Epic Game Store) oraz konsoli PlayStation 4.