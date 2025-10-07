placeholder
Reklama
placeholder

Czy Prey 2 powstanie? Producent wyjaśnia dlaczego zdecydowano się na inny pomysł

Predator: Prey był hitem, który samodzielnie przywrócił kosmicznego łowcę do łaski szerokiej publiczności. Dlaczego więc nie zdecydowano się na stworzenie kontynuacji? Producent to wyjaśnił i odpowiedział, czy takowa jest nadal w planach.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  predator 
Predator: Prey 2
2. Feral Predator (Prey) fot. 20th Century Studios
Reklama

Predator: Prey był niespodziewanym sukcesem, dzięki któremu klasyczna marka science fiction mogła odżyć po wieloletnich kinowych wpadkach. Na wielkim ekranie niedługo pojawi się Predator: Strefa zagrożenia od tego samego reżysera, który stworzył też serial animowany Predator: Pogromca zabójców. Ale co z kontynuacją produkcji, która dała drugie życie kosmicznemu łowcy? W 2024 roku zapowiedziano, że Prey 2 powstanie. Czy te plany są nadal aktualne?

Predator: Strefa zagrożenia - finałowy zwiastun filmu. To może być najlepsze science fiction roku!

Ben Rosenblatt, producent obu filmów, w rozmowie ze Screen Rant opowiedział o podejściu swoim i reżysera do kontynuacji Prey. Jego zdaniem ludzie tak bardzo polubili poprzedni film, ponieważ "się go nie spodziewali". Ta myśl przyświecała przy wymyślaniu nowych projektów. Twórcy nie chcieli po prostu zrobić prostego sequela. Zamiast tego woleli zaskoczyć widownię i tak narodził się pomysł na Predator: Strefę zagrożenia, w którym po raz pierwszy kosmiczny łowca będzie protagonistą, którego losy będziemy śledzić i mu kibicować w polowaniu. Nie chodziło po prostu o zrobienie Prey 2, ale w innym okresie historycznym, a wymyślenie czegoś kompletnie nowego.

Przyznał jednak, że "Prey 2 nie jest czymś, co porzucamy". Wygląda na to, że zapowiedziana w 2024 roku kontynuacja nadal jest w planach studia - po prostu odrobinę później. Cieszycie się z takiego podejścia?

Który Predator był najlepszy?

15. Greyback (Predator 2)

Ilość ofiar: nieznana.

arrow-left
15. Greyback (Predator 2)
fot. 20th Century Fox
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  predator 
Predator: Prey 2
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,2

2022
Predator: Prey
Oglądaj TERAZ Predator: Prey Sci-Fi

Najnowsze

1 Bo się boi (Player, Premiery CANAL+, Rakuten, MOJEeKINO, E-Kino pod Baranami, Nowe Horyzonty VOD)
-

Ari Aster o krytyce filmów Bo się boi i Eddington. „To naprawdę druzgocące”

2 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Star Trek: Starfleet Academy - kiedy premiera serialu? Znamy miesiąc!

3 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - nowe informacje. PG-13, inspiracje i easter egg z Dnia Niepodległości

4 Batman Brave nad the Bold
-
Plotka

DCU - kto wyreżyseruje solowy film o Batmanie?

5 The Smashing Machine
-

Dwayne Johnson przegrywa walkę z box office. Najgorsze otwarcie w karierze - jest komentarz

6 Cody Rhodes
-

Street Fighter - kto jest głównym bohaterem filmu? Cody Rhodes zdradził trzy postacie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e193

Moda na sukces

s28e05

The Voice

s05e07

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e190

Zatoka serc

s42e22

s2025e196

Anderson Cooper 360

s2025e200

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Holland Roden
Holland Roden

ur. 1987, kończy 38 lat

Shawn Ashmore
Shawn Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Aaron Ashmore
Aaron Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Jake McLaughlin
Jake McLaughlin

ur. 1982, kończy 43 lat

Omar Benson Miller
Omar Benson Miller

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV