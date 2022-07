Predator: Prey - film nie ma dużo dialogów? Reżyser zapowiada

fot. materiały prasowe

Predator: Prey to prequel serii, który został stworzony dla platformy Hulu. Ona jednak jest dostępna tylko w USA, więc w reszcie krajów film od razu trafi na Disney+. Dan Trachtenberg, reżyser widowiska, w rozmowie z TimeOut wyjawił dość istotną ciekawostkę, która pozwala wyobrazić sobie, czego mamy się spodziewać.

Predator: Prey - jak dużo dialogów?

- W filmie nie ma zbyt wiele dialogów. W większości jest on opowiadany przez akcję. Wówczas działa cała emocjonalność Naru - zapowiada reżyser.

Wcześniej filmowiec zdradził, że obok anglojęzycznej ścieżki w serwisach streamingowych od razu będzie można wybrać język Komanczów.

Predator: Prey - opis fabuły

Historia rozgrywa się 300 lat temu i skupia się na plemieniu Komanczów. Bohaterką jest młoda kobietą Naru, która jest twardą wojowniczką. Wychowywano ją jednak w cieniu legendarnych myśliwych, ale gdy pojawia się zagrożenie dla wioski, decyduje się stanąć do walki, by chronić ludzi. Zwierzyna na którą poluje i do walki z którą staje okazuje się być istotą pozaziemską z zaawansowanym arsenałem. Jest drapieżnikiem, z którym Naru musi stanąć do przerażającej walki.

Premiera Prey zaplanowana jest na 5 sierpnia. W Polsce film trafi do platformy Disney+ i będzie dostępny w sekcji STAR z treściami dla dorosłych.