Predator: Prey - nowy plakat. Klimatyczna grafika na ścianę

fot. Disney+

Matt Ferguson pokazał swój plakat stworzony dla Predator: Prey. Obok tego możecie zobaczyć jego poprzednie grafiki zrobione dla filmu Predator oraz Predator 2. Zobaczcie i oceńcie jego prace:

Predator: Prey - plakaty

Predator: Prey

Zaprezentowano też szkic koncepcyjny twarzy Predatora, który pokazuje, jak bardzo różni się ona od kosmicznego łowcy z innych filmów.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez alec_gillis (@alec_gillis)

Prey - o czym jest film?

Historia rozgrywa się 300 lat temu i skupia się na plemieniu Komanczów. Bohaterką jest młoda kobietą Naru, która jest twardą wojowniczką. Wychowywano ją jednak w cieniu legendarnych myśliwych, ale gdy pojawia się zagrożenie dla wioski, decyduje się stanąć do walki, by chronić ludzi. Zwierzyna na którą poluje i do walki z którą staje okazuje się być istotą pozaziemską z zaawansowanym arsenałem. Jest drapieżnikiem, z którym Naru musi stanąć do przerażającej walki.

Predator: Prey jest dostępny w Disney+.