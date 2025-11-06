Ile w weekend otwarcia zarobi Predator: Strefa zagrożenia? Rekordowy budżet dla serii

Pierwsze recenzje filmu Predator: Strefa zagrożenia zwiastują udane widowisko science fiction, które powinno przekonać do siebie fanów - choć niektórzy spośród nich mogą narzekać na ugrzecznienie całości - oraz nowe osoby, które przedtem z kosmicznym łowcą nie miały styczności. Jak się to przekłada na prognozowane wyniki z box office? Jeszcze przed premierą zapowiadano pobicie rekordu serii, ale czy to się uda?
Arcydzieło sci-fi dostanie głównego Oscara 2027? W sieci aż huczy po tajemniczym wpisie
Swoje prognozy opublikowało Deadline i Variety:
- Zdaniem Deadline, Predator: Strefa zagrożenia w weekend otwarcia zarobi około 60 mln dolarów na całym świecie, z czego 25+ mln dolarów z samych Stanów Zjednoczonych i Kanady.
- Variety jest nieznacznie hojniejsze w swoich przewidywaniach - 25-30 mln dolarów z USA i łącznie 68 mln dolarów globalnie.
To byłyby nadal bardzo dobre wieści dla studia. Przypomnijmy ile łącznie zarobiły poprzednie produkcje z tej franczyzy:
- Predator - 98.3 mln dolarów
- Predator 2 - 54.8 mln
- Obcy kontra Predator - 172.5 mln
- Obcy kontra Predator 2 - 128.9 mln
- Predators - 127.2 mln
- Predator (2018) - 159.5 mln
Jednocześnie Variety poinformowało o rekordowym budżecie nowego filmu z serii. Predator: Strefa zagrożenia miał kosztować 105 mln dolarów. Nie wliczają się w to koszty promocji. Tak prezentuje się to na tle poprzednich części serii:
- Predator - 15-18 mln dolarów
- Predator 2 - 20-30 mln
- Obcy kontra Predator - 60-70 mln
- Obcy kontra Predator 2 - 40 mln
- Predators - 40 mln
- Predator (2018) - 88 mln
- Predator: Prey - 65 mln
- Predator: Pogromca zabójców - 50 mln
- Predator: Strefa zagrożenia - 105 mln
Z tego powodu nowego filmu Dana Trachtenberga nie można przedwcześnie określić mianem sukcesu, ponieważ musi zarobić znacznie więcej, aby wyjść na zero, a potem zacząć zarabiać. Prognozy sprzed tygodnia sugerowały, że cały swój pobyt w kinach może skończyć z wynikiem 253.9 mln dolarów. To faktycznie byłby rekord i prawdopodobnie wystarczyłby taki wynik do zwrócenia kosztów produkcji.
Który Predator był najlepszy?
Źródło: screenrant.com/comicbookmovie.com