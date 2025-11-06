Ile w weekend otwarcia zarobi Predator: Strefa zagrożenia? Rekordowy budżet dla serii

foto. materiały prasowe

Pierwsze recenzje filmu Predator: Strefa zagrożenia zwiastują udane widowisko science fiction, które powinno przekonać do siebie fanów - choć niektórzy spośród nich mogą narzekać na ugrzecznienie całości - oraz nowe osoby, które przedtem z kosmicznym łowcą nie miały styczności. Jak się to przekłada na prognozowane wyniki z box office? Jeszcze przed premierą zapowiadano pobicie rekordu serii, ale czy to się uda?

Swoje prognozy opublikowało Deadline i Variety:

Zdaniem Deadline, Predator: Strefa zagrożenia , z czego 25+ mln dolarów z samych Stanów Zjednoczonych i Kanady.

, z czego 25+ mln dolarów z samych Stanów Zjednoczonych i Kanady. Variety jest nieznacznie hojniejsze w swoich przewidywaniach - 25-30 mln dolarów z USA i łącznie 68 mln dolarów globalnie.

To byłyby nadal bardzo dobre wieści dla studia. Przypomnijmy ile łącznie zarobiły poprzednie produkcje z tej franczyzy:

Jednocześnie Variety poinformowało o rekordowym budżecie nowego filmu z serii. Predator: Strefa zagrożenia miał kosztować 105 mln dolarów. Nie wliczają się w to koszty promocji. Tak prezentuje się to na tle poprzednich części serii:

Predator - 15-18 mln dolarów

Predator 2 - 20-30 mln

Obcy kontra Predator - 60-70 mln

Obcy kontra Predator 2 - 40 mln

Predators - 40 mln

Predator (2018) - 88 mln

Predator: Prey - 65 mln

Predator: Pogromca zabójców - 50 mln

Predator: Strefa zagrożenia - 105 mln

Z tego powodu nowego filmu Dana Trachtenberga nie można przedwcześnie określić mianem sukcesu, ponieważ musi zarobić znacznie więcej, aby wyjść na zero, a potem zacząć zarabiać. Prognozy sprzed tygodnia sugerowały, że cały swój pobyt w kinach może skończyć z wynikiem 253.9 mln dolarów. To faktycznie byłby rekord i prawdopodobnie wystarczyłby taki wynik do zwrócenia kosztów produkcji.

