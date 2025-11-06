Reklama
Ile w weekend otwarcia zarobi Predator: Strefa zagrożenia? Rekordowy budżet dla serii

Deadline i Variety opublikowało swoje box office'owe przewidywania dla weekendu otwarcia filmu Predator: Strefa zagrożenia. Czy z takim wynikiem można myśleć o zarobku przy tak wysokim budżecie, rekordowym dla serii?
Wiktor Stochmal
Tagi:  budżet 
box office Predator: Strefa zagrożenia
Predator: Strefa zagrożenia foto. materiały prasowe
Pierwsze recenzje filmu Predator: Strefa zagrożenia zwiastują udane widowisko science fiction, które powinno przekonać do siebie fanów - choć niektórzy spośród nich mogą narzekać na ugrzecznienie całości - oraz nowe osoby, które przedtem z kosmicznym łowcą nie miały styczności. Jak się to przekłada na prognozowane wyniki z box office? Jeszcze przed premierą zapowiadano pobicie rekordu serii, ale czy to się uda?

Arcydzieło sci-fi dostanie głównego Oscara 2027? W sieci aż huczy po tajemniczym wpisie

Swoje prognozy opublikowało Deadline i Variety:

  • Zdaniem Deadline, Predator: Strefa zagrożenia w weekend otwarcia zarobi około 60 mln dolarów na całym świecie, z czego 25+ mln dolarów z samych Stanów Zjednoczonych i Kanady.
  • Variety jest nieznacznie hojniejsze w swoich przewidywaniach - 25-30 mln dolarów z USA i łącznie 68 mln dolarów globalnie.

To byłyby nadal bardzo dobre wieści dla studia. Przypomnijmy ile łącznie zarobiły poprzednie produkcje z tej franczyzy:

Jednocześnie Variety poinformowało o rekordowym budżecie nowego filmu z serii. Predator: Strefa zagrożenia miał kosztować 105 mln dolarów. Nie wliczają się w to koszty promocji. Tak prezentuje się to na tle poprzednich części serii:

  • Predator - 15-18 mln dolarów
  • Predator 2 - 20-30 mln
  • Obcy kontra Predator - 60-70 mln
  • Obcy kontra Predator 2 - 40 mln
  • Predators - 40 mln
  • Predator (2018) - 88 mln
  • Predator: Prey - 65 mln
  • Predator: Pogromca zabójców - 50 mln
  • Predator: Strefa zagrożenia - 105 mln

Z tego powodu nowego filmu Dana Trachtenberga nie można przedwcześnie określić mianem sukcesu, ponieważ musi zarobić znacznie więcej, aby wyjść na zero, a potem zacząć zarabiać. Prognozy sprzed tygodnia sugerowały, że cały swój pobyt w kinach może skończyć z wynikiem 253.9 mln dolarów. To faktycznie byłby rekord i prawdopodobnie wystarczyłby taki wynik do zwrócenia kosztów produkcji.

Który Predator był najlepszy?

15. Greyback (Predator 2)

Ilość ofiar: nieznana.

15. Greyback (Predator 2)
fot. 20th Century Fox
Źródło: screenrant.com/comicbookmovie.com

