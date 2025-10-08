placeholder
Nowemu Predatorowi blizej do Conana niż Star Wars. Co trzeba wiedzieć o androidach z Obcego?

Predator: Strefa zagrożenia, najnowsza część ikonicznej serii science fiction, czerpie inspiracje z produkcji, których można było się nie spodziewać. Jak będą wyglądały androidy z Weyland-Yutani?
Wiktor Stochmal
Tagi:  Predator: Strefa zagro... 
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Predator: Strefa zagrożenia pod wieloma względami będzie innym filmem o kosmicznym łowcy od poprzednich. Po pierwsze i najważniejsze - to on będzie głównym bohaterem, któremu mamy kibicować w trakcie niebezpiecznych wojaży. Wycieczka po planie filmu dostarczyła jeszcze kilka ciekawych informacji.

Wiedźmin - nie tylko Liam Hemsworth. W 4. sezonie zmieni się też polski głos Geralta

Dziennikarz z portalu Collider opowiedział w obszernym artykule o swoich wrażeniach z odwiedzin na planie filmu Dana Trachtenberga. Spotkał się tam z osobami pracującymi nad filmem i miał okazję porozmawiać o jego elementach. Oto najciekawsze nowe informacje o Predatorze: Strefa zagrożenia:

  • Jeśli chodzi o Deka, głównego bohatera, inspirowano jego zachowanie i postać osobą Conana Barbarzyńcy. Cała kultura Yautja, mimo korzeni science fiction, ma być bliższa temu, co prezentowano w Conanie niż na przykład w Gwiezdnych Wojnach czy Star Treku.
  • Androidy Weyland-Yutani będą wyjątkowe w tej produkcji. Są już od jakiegoś czasu na planecie, na której znajduje się Dek. Ich uniformy nie są już w idealnym stanie, podobnie do nich samych. To z kolei sprzyja kształceniu się unikalnych osobowości czy zachowań, których fabrycznie nie przewidziano dla tych istot.
  • Pojawi się syntentyk o imieniu Abe, dla którego designu główną inspiracją były postaci Davida i Waltera z filmów Prometeusz i Obcy: Przymierze, które grał Michael Fassbender.
  • W kulturze Yautja istnieje hierarchia używanych broni. Inne wyposażenie będzie charakteryzować Deka, a inne jego brata - Quaya - oraz ich ojca.

Ranking filmów z Predatorem

8. Obcy kontra Predator 2 - 12%

8. Obcy kontra Predator 2 - 12%
fot. 20th Century Fox
Źródło: collider.com

Wiktor Stochmal
Co o tym sądzisz?
placeholder

