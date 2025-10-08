Wiedźmin - nie tylko Liam Hemsworth. W 4. sezonie zmieni się też polski głos Geralta
Do sieci trafił również zwiastun 4. sezonu Wiedźmina z polskim dubbingiem, który ujawnia zmianę głosu Geralta z Rivii. Twórcy dopasowali się do faktu, że nowy aktor wciela się w tę postać po odejściu Henry’ego Cavilla, dlatego zmiana została zaznaczona także w dubbingu.
7 października 2025 roku zadebiutował pierwszy zwiastun czwartego sezonu serialu Wiedźmin, w którym widzowie mogli po raz pierwszy zobaczyć Liama Hemswortha w roli Geralta z Rivii. Aktor zastąpił Henry’ego Cavilla, ale nie jest to jedyny recasting w tym sezonie - zmienił się również polski głos wiedźmina w dubbingu!
Wiedźmin - Jacek Rozenek jako Geralt
Oficjalny zwiastun z polskim dubbingiem potwierdził, że nowym polskim głosem Geralta został Jacek Rozenek. Aktor wcześniej użyczał mu głosu w grach z serii Wiedźmin, dlatego był naturalnym wyborem w procesie recastingu - decyzja ta spotkała się z pozytywnym odbiorem fanów. Rozenek zastąpił Michała Żebrowskiego, który był polskim głosem Geralta w trzech pierwszych sezonach oraz pierwszym aktorskim Wiedźminem w filmie pełnometrażowym. Zmiana została dopasowana do debiutu Liama Hemswortha w Wiedźminie.
To jednak nie jedyny smaczek dla fanów gier CD Projekt RED. W roli Regisa, który pełni rolę narratora w zwiastunie, usłyszymy Pana Lusterko z gier, czyli Dariusza Odiję.
One Piece - nowe zdjęcia z 2. sezonu. Oto wieloryb i Crocus w wersji aktorskiej
Wiedźmin – opis fabuły 4. sezonu
Historia skupia się na Geralcie, Yennefer i Ciri, którzy są zmuszeni do przemierzania spowitego wojną Kontynentu i stawiania czoła różnym demonom. Jeśli będą potrafić zaakceptować i dowodzić grupą wyrzutków, w której się znajdą, mają szansę przeżyć chrzest ognia i ponownie siebie odnaleźć.
Wiedźmin - premiera czwartego sezonu w Netflixie odbędzie się 30 października.
Źródło: Radosław Koch / Portal X
