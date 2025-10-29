Predator: Strefa zagrożenia - czy jest scena po napisach z Obcym? Pada odpowiedź po pokazie

fot. materiały prasowe

Według plotek z niepewnych źródeł planowana była scena po napisach filmu Predator: Strefa zagrożenia. Rzekomo mieliśmy w niej zobaczyć Predatora walczącego z ksenomorfem z Obcego, co miało stanowić zapowiedź nowego kinowego widowiska pod tytułem Obcy kontra Predator. Jaka jest prawda? Nic z tego się nie potwierdziło!

Predator: Strefa zagrożenie - pierwsze opinie

Predator: Strefa zagrożenia - scena po napisach?

Z doniesień osób, które były na pokazie, wynika, że w filmie nie ma żadnej sceny po napisach ani ksenomorfa. Jedynym powiązaniem z franczyzą Obcy jest androidka stworzona przez firmę Weyland-Yutani, w którą wciela się Elle Fanning. Wszystko więc zgodnie z zapowiedziami reżysera Dana Trachtenberga. Tym razem plotki się nie potwierdziły, a nawet wiele mediów nie informowało o nich, ponieważ pochodziły z niesprawdzonych źródeł.

Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska

Predator: Badlands - opis fabuły

Akcja przenosi widzów w daleką przyszłość na odległą planetę, gdzie młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) – wyrzutek ze swojego klanu – zawiera nieoczekiwany sojusz z Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika.

Predator: Strefa zagrożenia – premiera filmu w polskich kinach odbędzie się 7 listopada.