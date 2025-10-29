Reklama
Predator: Strefa zagrożenia - czy jest scena po napisach z Obcym? Pada odpowiedź po pokazie

Odbył się pierwszy pokaz filmu science fiction Predator: Strefa zagrożenia, po którym do sieci trafiły pochlebne opinie określające go jako kolejną udaną produkcję od Dana Trachtenberga. Czy była scena po napisach? Plotki sugerowały, że ma być, ale jaka jest prawda?
Adam Siennica
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Według plotek z niepewnych źródeł planowana była scena po napisach filmu Predator: Strefa zagrożenia. Rzekomo mieliśmy w niej zobaczyć Predatora walczącego z ksenomorfem z Obcego, co miało stanowić zapowiedź nowego kinowego widowiska pod tytułem Obcy kontra Predator. Jaka jest prawda? Nic z tego się nie potwierdziło!

Predator: Strefa zagrożenie - pierwsze opinie

Predator: Strefa zagrożenia - scena po napisach?

Z doniesień osób, które były na pokazie, wynika, że w filmie nie ma żadnej sceny po napisach ani ksenomorfa. Jedynym powiązaniem z franczyzą Obcy jest androidka stworzona przez firmę Weyland-Yutani, w którą wciela się Elle Fanning. Wszystko więc zgodnie z zapowiedziami reżysera Dana Trachtenberga. Tym razem plotki się nie potwierdziły, a nawet wiele mediów nie informowało o nich, ponieważ pochodziły z niesprawdzonych źródeł.

Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska

Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska
Predator: Badlands - opis fabuły

Akcja przenosi widzów w daleką przyszłość na odległą planetę, gdzie młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) – wyrzutek ze swojego klanu – zawiera nieoczekiwany sojusz z Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika.

Predator: Strefa zagrożenia – premiera filmu w polskich kinach odbędzie się 7 listopada.

Źródło: comicbookmovie.com

