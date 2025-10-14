Reklama
Statek Predatora jest pełen zdobyczy - również popcornu. Oto specjalny pojemnik i figurka

Promowanie filmów przez wymyślanie kreatywnych pojemników i kubełków na popcorn nie traci popularności. Do trendu przyłączył się Predator: Strefa zagrożenia. W zestawie jest również figurka kosmicznego łowcy. Sprawdźcie, czy Wam się podoba.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
figurka 
Predator: Strefa zagrożenia
Predator: Strefa zagrożenia - premiera kinowa odbędzie się 7 listopada 2025 roku Fot. Materiały prasowe
Do premiery filmu Predator: Strefa zagrożenia pozostał niecały miesiąc. Promocja nie zwalnia i niemal codziennie pojawiają się nowe wypowiedzi na temat produkcji lub materiały promocyjne. Dziś również zdradzono jeden z gadżetów, który ma pomóc w promowaniu widowiska science fiction. Chodzi o pojemnik na popcorn.

Uciekinier - pełny zwiastun filmu science fiction. Ale ma zaskakujący klimat!

Zjawisko wymyślania kreatywnych pojemników na popcorn przez kina stało się popularne jeszcze w 2024 roku i nie wygląda na to, żeby miało się skończyć zbyt szybko. W amerykańskich kinach będzie możliwe kupienie specjalnego pojemnika, który wyglądem przypomina statek kosmiczny używany przez Predatora. Co ciekawe, do zestaw dołączona będzie też specjalna figurka.

Jak Wam się podoba?

Predator: Strefa zagrożenia – o czym opowiada film?

Akcja przenosi widzów w daleką przyszłość, na odległą planetę, gdzie młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) – wyrzutek ze swojego klanu – zawiera nieoczekiwany sojusz z Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika.

Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska

Predator; Streza zagrożenia - plakat widowiska
materiały prasowe
Źródło: X (@BDisgusting)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  figurka 
Predator: Strefa zagrożenia
