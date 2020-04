Premiera Death Stranding na PC opóźniona przez koronawirusa

Death Stranding na PC miało się ukazać na początku czerwca. Od dziś wiemy, że data ta nie jest wiążąca i tytuł zaliczy opóźnienie. To nie będzie zbyt dotkliwe i wyniesie zaledwie kilka tygodni, ale osoby, które chciały jak najszybciej zapoznać się z nową grą Kojimy, mogą czuć się nieco rozczarowane.

Kojima poinformował, że nową datą premiery gry jest 14 lipca. Wtedy możemy spodziewać się pecetowego wydania Death Stranding. Jak czytamy we wpisie, w związku z ogłoszeniem w Japonii stanu wyjątkowego i wynikającego z tego zamknięcia Kojima Productions, prace potrzebne do dopracowania produkcji zostały przeniesione do domów pracowników.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) April 21, 2020