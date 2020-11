Golden Joystick Awards 2020 - tytuły na PlayStation zdominowały listę

SIE, Marvel

Rozpoczęło się głosowanie związane z galą Golden Joystick Awards 2020. Gracze z całego świata mogą oddawać swój głos na ulubioną pozycję, która znajduje się w zestawieniu. Tegoroczne nagrody już na tym wczesnym etapie są wyjątkowe dla PlayStation, które ma większość, jeśli chodzi o tytuły nominowane w najbardziej zaszczytnej kategorii, czyli Gry Roku. Tutaj na 20 pozycji niemal połowa to gry, która dostępne są wyłącznie na PlayStation lub na konsoli Sony i PC. Wśród nich znalazły się zarówno produkcje z PS4, takie jak The Last of Us: Part II i Ghost of Tsushima, jak świeże jeszcze tytuły, które trafiły także na PS5 - m.in. Demon's Souls Remake.

Tak prezentuje się lista pozycji nominowanych do tytułu Game of the Year na gali Golden Joystick Awards 2020:

Powyższe wyraźnie pokazuje, że mijający rok dla PlayStation był naprawdę solidny. Taka liczba nominowanych tytułów musi cieszyć mocodawców z Sony. Która z tych gier otrzyma zaszczytny tytuł? O tym przekonamy się 24 listopada.