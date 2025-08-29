Prezes Sony chwali i krytykuje Studio. "Czasami jesteśmy kretynami, ale nie każdego dnia"
Tom Rothman, prezes Sony Pictures Motion Picture Group, postanowił udzielić komentarza odnośnie serialu satyrycznego zatytułowanego Studio. Z jednej strony go pochwalił, ale z drugiej wymierzył pewną krytykę. Co Seth Rogen zrobił nie tak?
Studio to satyryczny serial od Apple TV+, który nieoczekiwanie otrzymał aż 23 nominacje do nagród Emmy za swój debiutancki sezon. Produkcja z Sethem Rogenem w roli głównej wyśmiewała Hollywood, branżę filmową i nawiązywała do wielu znanych postaci z tego świata. Sam Rogen przyznawał wielokrotnie, że po premierze odbierał oburzone telefony od znanych osobistości z Hollywood, którym wydawało się, że je sparodiował w swoim serialu. Teraz do hitu odniósł się sam prezes Sony, czyli Tom Rothman.
W rozmowie z Letterboxd wypowiedział się dwojako. Z jednej strony pochwalił Studio i samego Setha Rogena, a z drugiej stwierdził, że nie wszystko tam jest prawdziwe.
Przyznał później, że rozumie takie podejście do tworzenia komedii, ale odbiega ono od prawdy. Zdaniem Rothmana większość osób pracujących w Hollywood naprawdę kocha filmy i stara się robić wszystko zgodnie z własnym kompasem moralnym.
