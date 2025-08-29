Prezes Sony chwali i krytykuje Studio. "Czasami jesteśmy kretynami, ale nie każdego dnia"

materiały promocyjne

Studio to satyryczny serial od Apple TV+, który nieoczekiwanie otrzymał aż 23 nominacje do nagród Emmy za swój debiutancki sezon. Produkcja z Sethem Rogenem w roli głównej wyśmiewała Hollywood, branżę filmową i nawiązywała do wielu znanych postaci z tego świata. Sam Rogen przyznawał wielokrotnie, że po premierze odbierał oburzone telefony od znanych osobistości z Hollywood, którym wydawało się, że je sparodiował w swoim serialu. Teraz do hitu odniósł się sam prezes Sony, czyli Tom Rothman.

W rozmowie z Letterboxd wypowiedział się dwojako. Z jednej strony pochwalił Studio i samego Setha Rogena, a z drugiej stwierdził, że nie wszystko tam jest prawdziwe.

W każdym z tych odcinków jest ziarno prawdy i to czyni satyrę wspaniałą. Cały serial jest znakomicie satyryczny. Ale poza tym jednym wszystko inne to kompletna bzdura. Czasami jesteśmy kretynami, ale nie każdego dnia. Przyjąłem ten serial jednak z poczuciem humoru i dystansem.

Przyznał później, że rozumie takie podejście do tworzenia komedii, ale odbiega ono od prawdy. Zdaniem Rothmana większość osób pracujących w Hollywood naprawdę kocha filmy i stara się robić wszystko zgodnie z własnym kompasem moralnym.

