Prime Time z Bartoszem Bielenią na VOD - wiemy, kiedy premiera online

„Prime Time”, fot. Tomasz Kaczor / Watchout Studio

Prime Time to nowy polski thriller NEXT FILM i Watchout Studio, za który odpowiada reżyser Jakub Piątek. Akcja filmu rozgrywa się w 1999 roku. Bohaterem produkcji jest Sebastian (Bartosz Bielenia). Mężczyzna z bronią wchodzi do studia telewizyjnego i bierze zakładników (prezenterkę portretowaną przez Magdalenę Popławską oraz ochroniarza, w roli którego wystąpi Andrzej Kłak). Jego jedynym celem jest wystąpić na żywo w cieszącym się najwyższą oglądalnością paśmie. Nikt nie wie jakie przesłanie napastnik chce przekazać ludziom przed telewizorami i dlaczego musiał użyć tak brutalnych środków, by zrealizować swój plan. Naszą recenzję z seansu w ramach Sundance Festival możecie przeczytać tutaj, tymczasem w końcu poznaliśmy datę polskiej premiery filmu.

Premiera Prime Time w VOD będzie miała miejsce już 14 kwietnia na platformie Netflix! To znakomita informacja i szansa na rychłe zapoznanie się z tym naprawdę udanym tytułem.

Prime Time - zwiastun i zdjęcia

Prime Time

W obsadzie znajdują się również Cezary Kosiński, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Dobromir Dymecki, Jan Hrynkiewicz, Pola Błasik oraz Monika Frajczyk. Projekt zadebiutował w 2021 roku na Festiwalu Sundance.