Prince of Persia: The Lost Crown w akcji. Ujawniono obszerny gameplay z nadchodzącej gry

fot. Ubisoft

Serwisy Gameinformer oraz IGN opublikowały trwające kilka i kilkadziesiąt minut materiały, które poświęcone są grze Prince of Persia: The Last Crown. To nowa produkcja studia Ubisoftu, w której wcielimy się nie w tytułowego księcia, ale w Sargona, młodego wojownika i członka elitarnej grupy o nazwie The Immortals, który zmierza na ratunek księciu. Gra jest utrzymana w duchu oryginalnych produkcji z cyklu, ale okraszona jest współczesną oprawą graficzną. Materiał wideo pozwala zaś spojrzeć nam na rozgrywkę w czystej postaci, z którą zetkniemy się już 18 stycznie przyszłego roku - wtedy bowiem PoP: The Last Crown ma zadebiutować na rynku.

Prince of Persia: The Lost Crown - gameplay

W nowym PoP struktura rozgrywki inspirowana jest Metroidvanią, czyli większego skupienia się na eksploracji, gdyż część lokacji na początkowym etapie będzie zamkniętych i będą wymagały ich późniejszego odblokowania, a następnie cofnięcia się do nich. Lokacje w grze mają być sporych rozmiarów, ale podzielone będą na zamknięte, tradycyjne lokacje znane z serii. Dzięki wyjątkowym zdolnościom Saragona, które będziemy odblokowywali wraz z postępem w fabule, dotarcie do nowych przejść ma być łatwiejsze i przyjemniejsze.