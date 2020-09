Prince of Persia: The Sands of Time Remake to niespodzianka Ubisoftu? Grafiki wyciekły do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ubisoft

Od dłuższego czasu słyszymy doniesienia wskazujące na to, że niedługo doczekamy się zapowiedzi remake'u Prince of Persia. Do tej pory nie wiedzieliśmy jednak, o której części mowa. Teraz jednak pojawiły się nieoficjalne materiały, z których wynika, że Ubisoft zamierza wypuścić na rynek gruntownie odświeżone Piaski Czasu z 2003 roku.

Do sieci wyciekła seria grafik, które przedstawiają pewne sceny z gry i widzimy na nich logo Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Internauci zwracają jednak uwagę na dość rozczarowującą oprawę graficzną, a w szczególności modele postaci. Nie można jednak wykluczyć, że nie oddają one w pełni jakości finalnego produktu i wypadnie on znacznie lepiej w ruchu.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Na oficjalną zapowiedź najprawdopodobniej nie będziemy musieli długo czekać. Wygląda bowiem na to, że ujawnienie gry zaplanowano na prezentację Ubisoft Forward, która odbędzie się już 10 września w godzinach wieczornych.