Remake Prince of Persia: Sand of Time opóźniony bezterminowo

Ubisoft ponownie przekłada premierę gry Prince of Persia: Piaski Czasu Remake. Tym razem firma nie podaje jednak nawet przybliżonej daty premiery, jak miało to miejsce ostatnim razem. Powód opóźnienia jest typowy - deweloperzy chcą "dopracować swoje dzieło w maksymalnym stopniu, jednoczesnie zachowując pierwotnego ducha produkcji".

Bardzo możliwe, że opóźnienie ma związek także z negatywnym odbiorem pierwszego zwiastuna, który przypominał raczej remaster, a nie tworzony od podstaw remake na silniku Anvil Next.

Important information on Prince of Persia: The Sands of Time Remake. pic.twitter.com/GbLtAoNliU

— Ubisoft_UK (@Ubisoft_UK) February 5, 2021