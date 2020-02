The Division 2: Władcy Nowego Jorku. Gracze powrócą do miasta z pierwszej części

Tom Clancy’s The Division 2 ponownie przeniesie graczy do Nowego Jorku. Miasto to było głównym miejscem akcji pierwszej części serii, a także pojawiło się w jednym z pomniejszych rozszerzeń do "dwójki". Teraz zaś przyszła pora na większe rozszerzenie, zatytułowane Władcy Nowego Jorku.

Głównym czarnym charakterem dodatku jest Keener, postać którą gracze doskonale pamiętają z "jedynki" i która jest również w centrum wydarzeń z trzeciego darmowego DLC do "dwójki". Sam Nowy Jork nie będzie jednak dokładnie tą samą lokacją. Tym razem w grze odwiedzimy Dolny Manhattan, który całkowicie uległ zniszczeniu przez huragan. Dodatek zwiększa także limit rozwoju postaci do poziomu 40, a także wprowadza nowy, nielimitowany poziom dla SHD.

W dobrej sytuacji będą też nowi gracze. Ci nie będą musieli zapoznawać się z całością produkcji, tylko od razu otrzymają możliwość stworzenia bohatera na 30 poziomie doświadczenia i przejścia od razu do nowej zawartości.

Dodatek Władcy Nowego Jorku został wyceniony na 30 dolarów i zadebiutuje 3 marca na PC oraz konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One.