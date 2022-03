Projekt Adam - pełny zwiastun nowego hitu Netflixa. Wygląda jak film Spielberga z lat 80!

fot. Netflix

Projekt Adam to nowy film science fiction platformy Netflix, który przywodzi na myśl stare kino przygodowe, które mogliśmy zobaczyć choćby w serii Powrót do przyszłości. Do sieci trafił pełny zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterem widowiska jest Adam, który aby uratować świat jest zmuszony przenieść się do przeszłości. Po drodze spotyka swoją młodszą wersję. Razem muszą odnaleźć swojego ojca, który wydaje się kluczem do ocalenia.

Projekt Adam - zwiastun

Projekt Adam

W rolach głównych w produkcji występują Ryan Reynolds oraz Walker Scobell. Ponadto w obsadzie znajdują się: Mark Ruffalo, Catherine Keener, Alex Mallari Jr., Jennifer Garner oraz Zoe Saldana.

Projekt Adam - premiera filmu na platformie Netflix 11 marca.

