Prosta sprawa: nowa powieść Wojciecha Chmielarza lada dzień

Marginesy

Wydawnictwo Marginesy zapowiedziało na 14 października premierę nowej powieści Wojciecha Chmielarza. Autor kryminałów i thrillerów psychologicznych takich jak Wyrwa, Podpalacz czy Rana tym razem prezentuje czytelnikom powieść sensacyjną zatytułowaną Prosta sprawa.

Prosta sprawa powstawała pierwotnie jako pisane w odcinkach opowiadanie zamieszczane w mediach społecznościowych, ale rozrosła się do pełnoprawnej powieści.

Tak prezentuje się okładka oraz opis Prostej sprawy:

Źródło: Marginesy

Prosty zniknął. Zostało po nim zdemolowane mieszkanie, ale on sam zapadł się pod ziemię. Nie bez powodu – szukają go gangsterzy. Oraz dawny przyjaciel, który przyjechał do Jeleniej Góry, żeby spłacić dawno zaciągnięty dług. Kłopot w tym, że wpada w sam środek niebezpiecznej gry. Nie zna jej zasad, ale wkrótce dowiaduje się, że stawka jest bardzo wysoka: Prostego chcą dorwać i jeleniogórscy gangsterzy, i czescy mafiosi. Żeby dotrzeć do Prostego i dowiedzieć się, o co tu chodzi, jego przyjaciel będzie musiał wszystkim stawić czoła, także romskiej mafii. A pomoże mu w tym pewna analityczka z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prosta sprawa to pełna akcji powieść sensacyjna, której fabuła dzieje się w malowniczych Karkonoszach. Napisana w czasie lockdownu i początkowo publikowana w odcinkach na profilu autora cieszyła się wielkim powodzeniem. Teraz ukazuje się drukiem w poprawionej i rozszerzonej wersji.

Wydawnictwo Marginesy przygotowało także trailer książki: