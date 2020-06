Przeminęło z wiatrem - prezes WarnerMedia komentuje usunięcie filmu z HBO Max

Źródło: materiały prasowe

HBO Max usunęło ze swojej oferty kultowy film Przeminęło z wiatrem z 1939 roku. Jak tłumaczą władze serwisu w oficjalnym oświadczeniu ten film jest produktem swoich czasów i przedstawia niektóre etniczne i rasowe uprzedzenia, które niestety były powszechne w społeczeństwie amerykańskim. WarnerMedia potępia te ukazane w produkcji stereotypy, które uznaje za sprzeczne z wartościami reprezentowanymi przez spółkę. HBO Max zapowiedziało powrót filmu na platformę, jednak będzie on zawierał omówienie kontekstu historycznego i potępienie rasistowskich wyobrażeń.

Sytuacja ta była szeroko komentowana w sieci i nie wszyscy zgodzili się ze słusznością tego ruchu. Sprawę skomentował teraz jednak prezes WarnerMedia, Bob Greenblatt, który przekonuje, że usunięcie filmu z oferty nie jest ucieczką od odpowiedzialności.

Portal The Hollywood Reporter przytacza słowa Greenblatta, który żałuje, że film umieszczony był w ofercie HBO Max, a potem dopiero został usunięty w obliczu śmierci Afroamerykanina, George'a Floyda.

Zdaniem Greenblatta zdjęcie filmu z oferty było oczywistym ruchem, ale był rozczarowany, że początkowo został umieszczony bez ostrzeżenia lub jakiejkolwiek formy dyskusji, aby móc umieścić ten film w odpowiednim kontekście. Dlatego też nie żałuje swojej decyzji o usunięciu. Dodał, że trwałe usunięcie filmu nie jest rozwiązaniem i nie można zaprzeczać temu, że istniały kontrowersje nie tylko w filmach, ale w ogóle w społeczeństwie w tamtym czasie. Mówi, że to odpowiedni moment na to, aby tego typu produkcje zawierały komentarz odnoszący się do problemów zawartych w obrazie. W takiej też formie Przeminęło z wiatrem powróci na HBO Max.