Przyjaciele - program specjalny będzie opóźniony

Przyjaciele doczekają się programu specjalnego, czyli w nim obsada kultowego serialu ma się spotkać i porozmawiać o pracy nad tą produkcją. Wbrew temu, co pisały niektóre media nie jest to odcinek fabularny ani żadna kontynuacja.

HBO Max oficjalnie ogłasza, że projekt zostaje opóźniony z powodu pandemii koronawirusa. Pierwotnie miał on zadebiutować w maju 2020 roku wraz ze startem platformy, ale tak się nie stanie.

Za produkcje odpowiada Warner Bros. Unscripted, czyli dział studia zajmujący się programami rozrywkowymi, reality show, talk show i tym podobnymi. Twórcy chcą to przygotować, by zachęcić Amerykanów do oglądania Przyjaciół na HBO Max.

Swój udział potwierdziła całą główna obsada: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, i David Schwimmer. Rozmowy mają być nakręcony w tym samym studiu, w którym filmowano serial.

Na razie nie wiadomo, kiedy projekt zostanie wznowiony. Wszystko zależy od zakończenia pandemii koronawirusa.