Wszystko wskazuje na to, że Wielkanoc 2020 nie będzie aż tak rodzinnym świętem. Sytuacja w naszym kraju (ale też na całym świecie) nie sprzyja wieloosobowym spotkaniom i tłumnym zjazdom. Stosując się do zasad panującej kwarantanny, nie zasiądziemy razem z dawno niewidzianymi krewniakami przy suto zastawionym stole, żeby wspólnie świętować. Święta w tym roku będą bardziej kameralne i wielu z nas spędzi je właśnie przed telewizorem. Stacjonarne telewizje tradycyjnie dostosowały swoje ramówki do potrzeb całych rodzin. Z duchem czasu idą również platformy VOD, mające w swojej bibliotece wiele familijnych obrazów, które mogą oglądać różne pokolenia.

Przyjrzyjmy się Netflixowi. Co ma do zaoferowania streamingowy potentat w tym roku?

Netflix: Filmy familijne na Wielkanoc 2020

Piotruś Królik

W Wielkanoc nie może zabraknąć królików, a Piotruś z chęcią dotrzyma towarzystwa zarówno młodym, jak i nieco starszym widzom. Film przedstawia historię zwierzaków, które muszą walczyć o miejsce do życia z mieszczuchem, przeprowadzającym się właśnie na wieś. Piotruś i jego wesoła kompania stosują wiele forteli, żeby wykurzyć nieproszonego gościa. Ich starania okazują się jednak nieskuteczne, ponieważ intruz również nie jest w ciemię bity i zna kilka sprytnych sztuczek. Na szczęście zwierzaki dostają niespodziewaną pomoc od pewnej bardzo miłej sąsiadki. Miastowy przybysz okazuje się bezradny wobec miłości.

Zając Max ratuje Wielkanoc

Zostajemy w temacie uszatych. Max to mały zając z wielkiego miasta. Jego marzeniem jest wielka sława i dołączenie do miejscowego gangu. Wykonuje kaskaderską sztuczkę, by zaimponować kolegom. Pokaz Maxa nie do końca się udaje, a jego pojazd rozbija się w Wielkanocnej Krainie. Max musi znaleźć drogę do domu.

Charlie i fabryka czekolady

Tim Burton przedstawia klasyczny obraz, który w ogóle się nie starzeje. Wielkanoc to święta pełne łakoci i słodkości. W związku z tym zapraszamy w podróż po najbardziej niezwykłym miejscu, jakie można sobie wyobrazić. Fabryka czekolady pana Willy’ego Wonki kryje wiele tajemnic i niebezpieczeństw, ale kto by się oparł wycieczce do tak magicznego miejsca?

Mały Książę

Wzruszająca opowieść, przy której dzieci przeżyją wspaniałą przygodę, a dorośli uronią niejedną łzę wzruszenia. Adaptacja książki autorstwa Antoine De Saint-Exupery. Mała Dziewczynka zaprzyjaźnia się z ekscentrycznym staruszkiem z sąsiedztwa, który przedstawia się jako Pilot. Nowy znajomy opowiada jej o niezwykłym świecie, gdzie wszystko jest możliwe. Świecie, do którego dawno temu zaprosił go przyjaciel – Mały Książę.

Most do Terabithii

Bardzo dobrze oceniany film fantasy skierowany do młodych widzów. Jassie i Leslie, mimo pierwotnej niechęci, zostają najlepszymi przyjaciółmi i odkrywają magiczną krainę pełną niesamowitych istot. Terabithia to przepiękne, ale też niebezpieczne miejsce. Młodzi bohaterowie rzucają się w wir przygód, podczas których poznają wielką siłę swojej wyobraźni.

