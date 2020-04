Wielkanoc 2020 przypada na okres poprawiającej się pogody, dostarczającej coraz więcej ciepłych promyków rozgrzewającego słońca. W 2020 roku będą to jednak inne święta, bo trzeba porzucić plany o podróżowaniu do rodziny i spędzaniu tego czasu w dużym gronie. Jedno pozostaje jednak niezmienne: świąteczny czas warto czymś zapełnić i jednocześnie być razem, nie wychodząc z domu. Pomoże w tym na pewno oferta HBO GO.

Święta Wielkiej Nocy nie są w kinie tak wykorzystywane i zdecydowanie lepiej w tym temacie porusza się Święty Mikołaj. Zajączków nie brakuje, ale choć nie znajdziecie tutaj zbyt wielu tematycznych produkcji, wśród naszych propozycji są przede wszystkim filmy, które zadbają o dobry humor wśród wszystkich członków rodziny.

HBO GO: Filmy familijne na Wielkanoc 2020

Wielkanocna niespodzianka

Fiona Gubelmann wciela się w dyrektorkę marketingu w Cavendish Chocolates i zdecydowanie można zaliczyć ją do tych pracowników, którzy uwielbiają swoją pracę. Sprzedaż produktów jednak zaczyna spadać, a kobieta zastanawia się, co jest tego przyczyną. Pod przykrywką zaczyna zbierać informacje w fabryce. W ten sposób poznaje głównego czekoladnika firmy – Bryana, który przekonuje ją, że automatyzacja zabija kreatywność, a klienci zaczynają to widzieć.

materiały prasowe

Muppety

Film z 2011 roku koncentruje się na Walterze - największym fanie Muppetów na świecie - oraz Garym i jego dziewczynie Mary, którzy wpadają na trop diabolicznej intrygi uknutej przez chciwego Texa Richmana. Ten planuje bowiem zburzyć Teatr Muppetów i wykorzystać zdobyty teren pod odwierty naftowe. By powstrzymać nikczemnego milionera, przyjaciele będą musieli zjednoczyć starą ekipę i skłonić Kermita, Pannę Piggy, Misia Faziego oraz resztę paczki do powrotu na scenę.

Materiały prasowe

W głowie się nie mieści

Hitowa animacja Pixara, która zabiera widzów w szaloną podróż w głąb umysłu. W Centrum dowodzenia, znajdującym się w głowie 11-letniej Riley, praca trwa w najlepsze. Dziewczynką kieruje pięć pracujących w pocie czoła emocji pod dowództwem optymistycznej Radości. Nie będzie jednak łatwo dopilnować, aby dziewczynka pozostała szczęśliwa. Nie w sytuacji, gdy twoimi współpracownikami są Strach, Złość, Odraza i Smutek.

materiały prasowe

Toy Story 4

Ukochane zabawki powracają po latach z kolejną odsłoną i znowu dostarczają tego wszystkiego, za co pokochali je widzowie na całym świecie. Odpowiednia dawka przygody, humoru i wszystkich tych wzruszeń, które i tym razem wyciskają z nas ostatnią łez. Chudy i Buzz jak zawsze w formie.

Źródło: Disney

Król lew

Tutaj możemy dopisać wersję klasyczną, animowaną oraz filmową, która jest raczej ciekawostką i eksperymentem. Na HBO GO dostępne są jednak obie możliwości i od was samych zależy, czy wolicie podziwiać kunszt cudownej animacji, czy film przyrodniczy z mówiącymi ludzkimi głosami zwierzakami. Żarty żartami, ale wzruszenie na obu filmach gwarantowane.

fot. Disney