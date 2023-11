Przylądek strachu - Martin Scorsese i Steven Spielberg producentami wykonawczymi nowego serialu

fot. Amblin Entertainment

Cape Fear to nowy serial, którego producentami wykonawczymi będą Martin Scorsese i Steven Spielberg. Będzie to pierwszy wspólny projekt telewizyjny tych słynnych reżyserów. Ponadto funkcję producentów wykonawczych będą pełnić również Darryl Frank, Justin Falvey, Alex Hedlund oraz Nick Antosca. Ten ostatni będzie też showrunnerem serialu. Znany jest z takich odcinkowych produkcji jak Channel Zero, The Act czy Nowy smak wiśni.

Cape Fear będzie nową wersją filmów pt. Przylądek strachu. Pierwszy z nich, który został nakręcony w 1962 roku, powstał na podstawie powieści Johna D. MacDonalda o tym samym tytule. Produkcja opowiadała historię prawnika Sama Bowdena (Gregory Peck) i jego rodziny, prześladowanych przez gwałciciela Maxa Cady'ego (Robert Mitchum), którego pomógł wysłać do więzienia. Drugi film, który zdobył nominację do Oscara, wyreżyserował Martin Scorsese w 1991 roku. W głównych rolach wystąpili Robert De Niro (Cady), Nick Nolte (Bowden) i Jessica Lange. Warto dodać, że w tej produkcji pojawili się Mitchum i Peck.

Przylądek strachu - fabuła

W oficjalnym opisie serialu możemy przeczytać, że para prawników wpada w sam środek burzy, gdy po latach odsiadki niesławny zabójca z przeszłości zostaje zwolniony z więzienia. To trzymający w napięciu współczesny thriller, który przygląda się obsesji Ameryki na punkcie prawdziwych zbrodni w XXI wieku.