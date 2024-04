Przysięga Ireny - zwiastun dramatu wojennego. Polsko-kanadyjska koprodukcja już w kinach!

fot. Marcin Makowski

Reklama

Przysięga Ireny w reżyserii Louise Archambault to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia nastoletniej Ireny Gut, która w czasie II wojny światowej ukrywała i uratowała od zagłady kilkanaście osób żydowskiego pochodzenia. Młodziutka dziewczyna ukrywała 12 osób w piwnicy willi niemieckiego majora, wykorzystując fakt, że jest zaufaną służącą SS-mana. Kiedy major poznał tajemnicę Ireny, postawił jej ultimatum: zostanie jego kochanką lub umrze, a wraz z nią kilkanaście niewinnych osób.

W głównych rolach występują Sophie Nélisse znana z serialu Yellowjackets oraz Dougray Scott. W obsadzie polsko-kanadyjskiej koprodukcji znaleźli się również: Andrzej Seweryn, Filip Kosior, Rafał Mohr, Eliza Rycembel, Tomasz Tyndyk, Irena Melcer, Eryk Kulm Jr, Mateusz Mosiewicz, Rafał Maćkowiak, Maciej Nawrocki, Zuza Puławska, Krzysztof Szczepaniak, Aleksandar Milićević i Agata Turkot. Scenariusz napisał Dan Gordon, który jest również autorem sztuki o Irenie Gut-Opdyke, która zdobyła serca nowojorskiej widowni offbroadwayowskiej sceny w 2008 roku.

Zobaczcie zwiastun tego dramatu wojennego, który można już oglądać w polskich kinach.

Przysięga Ireny - zwiastun

Przysięga Ireny - zdjęcia

Przysięga Ireny

Przysięga Ireny - fabuła

Trwa II wojna światowa. 19-letnia Irena (Sophie Nelisse) w wojennej zawierusze traci kontakt z rodziną. Siłą zostaje zmuszona do niewolniczej pracy w niemieckiej fabryce amunicji. Jej sytuacja polepsza się, gdy zwraca na nią uwagę Rugemer – major SS (Dougray Scott). Zafascynowany rezolutną dziewczyną mężczyzna zauważa, że pracuje ona ponad swoje siły i awansuje ją w strukturze fabryki. Irena przejmuje nowe obowiązki w kuchni, a później także dostaje za zadanie zarządzanie szwalnią, w której pracuje kilkunastu Żydów. Bohaterce udaje się podsłuchać rozmowę Niemców, z której dowiaduje się o planach likwidacji pobliskiego getta i postanawia znaleźć sposób na to, by ocalić podlegających jej robotników. Wkrótce rozwiązanie sytuacji pojawia się samo – młoda Polka otrzymuje propozycję pracy w roli gosposi w posiadłości Rugemera. Irena postanawia wykorzystać zaufanie pracodawcy i ukryć w jego domu Żydów pracujących wcześniej w szwalni. Konspiracja nie trwa jednak długo. Rugemer odkrywa tajemnicę Ireny i stawia jej trudne do zaakceptowania ultimatum. [opis dystrybutora]