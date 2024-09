Nadchodzą nowe wieści na temat DCU i armii potworów. James Gunn zdradził, kiedy podzieli się detalami

fot. Max

James Gunn ogłosił w swoich mediach społecznościowych, że 19 października 2024 roku pojawi się na Comic-Conie w Nowym Jorku z członkami obsady Creature Commandos. U jego boku będą: Frank Grillo, David Harbour, Zoe Chao, Sean Gunn, Dean Lorey i Steve Agee. Filmowiec wyjawił, że zamierza podczas wydarzenia podzielić się szczegółami na temat nadchodzącej armii potworów i przyszłości kiełkującego DCU.

Możemy więc spodziewać się, że podczas NYCC pojawi się wiele nowych ważnych informacji, dotyczących nowego ekranowego uniwersum DC. Poniżej znajdziecie post Jamesa Gunna na ten temat.

Oczywiście, nie wiadomo, czym dokładnie James Gunn zamierza podzielić się z fanami na NYCC. Do tej pory ujawniono listę projektów – wśród filmów pojawiły się takie tytuły jak Superman, The Brave and the Bold, Swamp Thing i The Authority, a z seriali dostaniemy chociażby Lanterns, Creature Commandos, Booster Gold, Waller czy Paradise Lost – i informację, że wszystkie tytuły pod banerem DCU mają być ze sobą powiązane. To oznacza, że zarówno produkcje aktorskie, jak i gry czy animacje, będą rozgrywały się w jednym uniwersum. Nie wiemy natomiast, kto chociażby zagra Batmana czy Wonder Woman. Prawdopodobnie jednak na tak wielkie ogłoszenie wciąż jest za wcześnie. Jak myślicie?

Tak wygląda pierwsze materiały promocyjne do serialu Creature Commandos: