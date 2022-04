Sony zablokowało przedłużanie usług? Abonenci donoszą o problemach z zakupem PS Plus i PS Now

fot. SIE

Internauci informują o problemach z zakupem abonamentów PlayStation Plus i PS Now. Problemy pojawiają się zarówno przy próbie przedłużenia trwającego już abonamentu bezpośrednio za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej PlayStation, jak i podczas aktywacji kodów z kart prepaid. Wpisy na ten temat można znaleźć między innymi w mediach społecznościowych, na Reddicie oraz innych internetowych forach.

Jak na razie nie wiadomo, dlaczego takie problemy występują. Niektórzy zwracają uwagę na fakt, że Sony mogło tymczasowo wyłączyć taką możliwość z uwagi na zbliżające się zmiany w usługach abonamentowych. Przypominamy, że w czerwcu tego roku w Europie wprowadzone zostaną nowe opcje PlayStation Plus, w tym takie, które łączą korzyści z Plusa i PS Now w jedną subskrypcję.

Jeden z czytelników serwisu PushSquare, Fuzzymonkeyfunk, skontaktował się w tej sprawie z pomocą techniczną Sony i uzyskał następującą odpowiedź.

Sprawdziliśmy twój voucher i ustaliliśmy, że na razie zdecydowano się na tymczasowe deaktywowanie funkcji związanych z PlayStation Plus / Now, przez co nie można ich przedłużyć na już trwających subskrypcjach.

My również zdecydowaliśmy się na kontakt w tej sprawie z polskim oddziałem i czekamy na odpowiedź. Jeśli tylko dowiemy się więcej, to damy Wam znać.