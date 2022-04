PlayStation Plus Premium - wersje próbne będą obowiązkowe w przypadku niektórych gier

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

W czerwcu tego roku czeka nas debiut nowego PlayStation Plus, które dostępne będzie w kilku wariantach. Najdroższy pakiet, czyli PS Plus Premium, ma zaoferować nie tylko dostęp do biblioteki gier z kilku generacji (PS1, PS2, PSP, PS4, PS5 oraz PS3 w ramach streamingu), ale też do wersji próbnych. Teraz poznaliśmy nową, interesującą informację dotyczącą tych ostatnich.

Serwis Game Developer dotarł do informacji, które wskazują, że wersje próbne, trwające co najmniej dwie godziny, będą obowiązkowe w przypadku gier, które kosztują powyżej 34 dolarów. Twórcy będą musieli udostępnić wersję trial w ciągu trzech miesięcy od daty wydania danej produkcji w PlayStation Store, a następnie będą one dostępne przez minimum 12 miesięcy.

Nie zabraknie jednak pewnych wyjątków: powyższe zasady nie będą działać wstecz i będą dotyczyć wyłącznie nowych gier. Wersje trial nie będą również obowiązkowe w przypadku tytułów VR. Sony ma także dopuszczać klasyczne dema zamiast wersji próbnych, ale to będzie rozstrzygane indywidualnie w każdym przypadku.

Póki co Sony nie odniosło się do informacji przestawionych przez Game Developer.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.