PS5 - gry bez blokad regionalnych i dalsze wsparcie PlayStation Now

Na oficjalnej stronie PlayStation pojawił się oficjalny wpis z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi PS5. Znalazło się tutaj wiele informacji, które ujawniono już wcześniej, ale także kilka zupełnie nowych szczegółów. Wspomniano m.in. o tym, że gry dostępne na nowej konsoli Sony nie będą posiadały blokad regionalnych. To dobra wiadomość szczególnie dla miłośników takich produkcji, które nie mają premier na zachodzie.

Zdradzono również, że na PS5 będziemy mogli w dalszym ciągu korzystać z usługi PlayStation Now, która umożliwia dostęp do rozbudowanej biblioteki produkcji z poprzednich generacji urządzeń Sony, w tym PlayStation 2 i PlayStation 3. Choć trudno uznać to za pełnoprawną alternatywę dla pełnej wstecznej kompatybilności, to i tak jest to dobra wiadomość dla osób, które chciałyby nadrobić pewne perełki sprzed lat. Niestety w dalszym ciągu nie ma żadnych oficjalnych planów, by PS Now miało zadebiutować w Polsce w najbliższym czasie.

Przypominamy, że europejska premiera PlayStation 5 już 19 listopada.