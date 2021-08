Psie pazury - zwiastun filmu. Benedict Cumberbatch jako brutalny ranczer

Fot. Netflix/screen zwiastuna

Psie pazury będzie nowym filmem na platformie Netflixa. Reżyseruje go Jane Campion, zwyciężczyni Oscara. Akcja rozgrywa się w 1925 roku w Montanie, gdzie poznajemy brutalnego i bogatego ranczera Phila Burbanka. Wcieli się w niego Benedict Cumberbatch. Pewnego dnia w drodze powrotnej do domu wjeżdża ze swoim bratem do restauracji, gdzie poznają Rose. Kobieta jest owdowiałą właścicielką, która prowadzi interes razem ze swoim wrażliwym synem. Phil wyjątkowo okrutnie doprowadza oboje do łez, a jego brat później ich pociesza. Następnie zakochuje się w Rose i zostają małżeństwem. Phil szybko staje się ich dręczycielem.

To zaczyna serię wydarzeń, w których Phil Burbank otwarcie daje upust swojej złości, wyśmiewając Rose i jej syna. Wygląda jednak na to, że albo z czasem weźmie chłopca pod swoje skrzydła i czegoś się od siebie nauczą, albo stanie się prawdziwym zagrożeniem dla obojga. Film Psie Pazury na pewno zapowiada się emocjonująco.

Psie pazury

W Rose wcieli się Kirsten Dunst. W obsadzie pojawią się też Jesse Plemons jako George, brat głównego bohatera, oraz Kodi Smit-McPhee jako Peter, syn właścicielki restauracji. Psie pazury zadebiutuje w wybranych kinach 17 listopada, a 1 grudnia na Netflixie.