Benedict Cumberbatch z główną rolą w serialowej wersji 39 kroków

Netflix nabył prawda do The 39 Steps (39 kroków), serialowej wersji książki Johna Buchana o tym samym tytule. Będzie to druga aktorska adaptacja tego materiału, ponieważ wcześniej za nakręcenie filmu był odpowiedzialny Alfred Hitchcock w 1935 roku. Serial będzie produkcją limitowaną z udziałem Benedicta Cumberbatcha (Sherlock, Doktor Strange).

Za reżyserię odpowiedzialny będzie Edward Berger, który wcześniej współpracował z Cumberbatchem przy serialu Patrick Melrose. Scenarzystą jest z kolei Mark L. Smith, który pracował między innymi nad filmem Zjawa. Serial ma liczyć przynajmniej sześć odcinków i prace nad serialem ruszą w przyszłym roku w Europie. The 39 Steps ma być pełnym akcji thrillerem spiskowym, który współcześnie podejdzie do materiału źródłowego. Cumberbatch wcieli się w Richarda Hannaya, nieświadomego pionka biorącego udział w wielkim spisku, mającym na celu zmianę światowego porządku. Na drodze do realizacji tego celu stoi tylko Hannay.

Data premiery produkcji Netflixa nie została podana.