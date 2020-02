Ptaki Nocy - prognozy box office słabsze od Jokera. Czy uda się zarobić?

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) nie będą bić rekordów otwarcia na poziomie Wonder Woman, Batman v Superman, Legionu samobójców czy Jokera. Według analityków z portalu deadline.com film ma osiągnąć globalnie od 110 mln dolarów do 125 mln dolarów. Jest to wynik mniejszy niż nawet Shazama z uniwersum DC, który w kwietniu 2019 roku zebrał 158,6 mln dolarów.

Czytamy, że długoterminowo Ptaki Nocy na pewno osiągną dobry wynik, ponieważ w nadchodzących czasie nie ma konkurencji w szerokiej dystrybucji, która mogłaby przyciągać widzów przed ekrany. Dlatego też prognozuje się, że film zarobi na siebie, a ma umożliwić to budżet w wysokości zaledwie 97,1 mln dolarów.

W USA ma być to otwarcie w wysokości 50-55 mln dolarów. Według portalu Deadline przedsprzedaż jest poprawna, ale nie osiąga ona ponadprzeciętnego wyniku. 7 lutego film trafi na ekrany 73 krajów (w tym Polski) i ma osiągnąć wynik w wysokości 60-70 mln dolarów. Problemem jest brak Chin i potencjalnie utrata kilku ważnych azjatyckich rynków z uwagi na epidemie koronawirusa. Nie jest to jednak coś, co na obecną chwilę da się przewidzieć.

Wielki wpływ na sprzedaż biletów i ewentualny wzrost lub spadek wyników będą mieć recenzje. Embargo na nie wygasa 5 lutego o 18:00 czasu polskiego.

