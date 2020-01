PUBG - 6. sezon już wkrótce. Zwiastun prezentuję mapę Karakin

PUBG w dalszym ciągu jest intensywnie rozwijane przez deweloperów, którzy dbają nie tylko o poprawki błędów i usprawnianie balansu zabawy, ale też o regularne wzbogacanie jej o dodatkową zawartość. Wygląda na to, że nadchodzący 6. sezon rozgrywek wprowadzi do gry spory powiew świeżości, a na graczy czekać będzie wiele atrakcji. Do sieci trafił zwiastun, który prezentuje nowości.

Największą z nich będzie bez wątpienia kolejna mapa, pustynne Karakin. Lokacja ta będzie miała 4 kilometry kwadratowe i stanie się areną do starć dla 64 graczy. Ciekawie zapowiada się również możliwość niszczenia otoczenia, co będzie można wykorzystać do eliminowania oponentów. Oczywiście, nie zabraknie tu również nowych broni i wyposażenia.

6. sezon w PUBG zadebiutuje już 22 stycznia na pecetach. Gracze konsolowi będą musieli wykazać się nieco większą cierpliwością, bo nowa zawartość trafi na PlayStation 4 i Xbox One nieco później - 30 stycznia.