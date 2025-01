Fot. Materiały prasowe

Cinema City rozpoczyna 2025 rok z przytupem! Cinema City przygotowało niepowtarzalną ofertę dla kinomanów! W dniach od 24 do 31 stycznia każdy, kto dołączy do programu Unlimited, otrzyma zniżkę o 20% na cały rok (przy wyborze rocznego abonamentu) lub 25% zniżki na pierwszy miesiąc (przy wyborze planu miesięcznego). To doskonała okazja, aby cieszyć się tańszymi seansami największych hitów nadchodzącego roku!

Największe hity w Cinema City

Przyszły rok zapowiada się pełen emocji! W styczniu widzów porwał Kleks i wynalazek Filipa Golarza, a sequel polskiego hitu Piep*rzyć Mickiewcza 2 może ponownie podbić kina. Luty przyniesie powrót Bridget Jones w filmie Bridget Jones: Szalejąc za facetem oraz hollywoodzką superprodukcję Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, w której zobaczymy Harrisona Forda jako Czerwonego Hulka!

W kolejnych miesiącach pojawią się takie tytuły, jak: Nosferatu, Eden, Mickey 17, Przepiękne, Śnieżka, Teściowie 3, Wicked, Minecraft i wiele innych. Fani superprodukcji mogą liczyć na spektakularne widowiska, jak Thunderbolts* (antybohaterowie Marvela przeciw większemu złu), Mission: Impossible 8 z kolejnymi niesamowitymi popisami Toma Cruise’a czy Ballerina z uniwersum Johna Wicka. Nie zabraknie również filmów pełnych rozmachu, jak nowy Jurassic World, oczekiwany Superman, a także film o wyścigach Formuły 1 z Bradem Pittem w roli głównej.

Na wielki finał roku czeka nas premiera Avatara 3!

Jak działa karta Unlimited?

Program Unlimited to jedyny abonament kinowy w Polsce, zapewniający nielimitowany dostęp do seansów filmowych w Cinema City. Oferuje także:

zniżki w barach i kawiarniach,

dostęp do seansów 3D, IMAX, 4DX, ScreenX i VIP za niewielką dopłatą,

specjalne oferty dla klubowiczów (np. darmowy popcorn na urodziny),

możliwość udziału w pokazach przedpremierowych i wydarzeniach specjalnych.

Koszt członkostwa zwraca się już po dwóch seansach w miesiącu! Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie Cinema City: https://www.cinema-city.pl/unlimited

Dołącz do Unlimited już teraz i przeżyj niezapomniane filmowe emocje!

