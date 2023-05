Alan Wake 2 z datą premiery, ale bez fizycznego wydania. Zobaczcie zwiastun z fragmentami rozgrywki

Remedy

Ciekawie zapowiada się tegoroczna jesień. W tym okresie roku mamy otrzymać m.in. Assassin's Creed Mirage, Marvel's Spider-Man 2, a także nową grę Remedy Entertainment, produkcję Alan Wake 2. Ten ostatni tytuł doczekał się potwierdzenia daty premiery podczas imprezy PlayStation Showcase, na której zaprezentowano nowy materiał z nadchodzącego koszmaru tytułowego pisarza. Jednak nie tylko zwiastun produkcji rozbudza emocję graczy. Swoje dokłada również decyzja wydawcy o sposobie dystrybucji gry.

Remedy Entertainment, wydawca gry, zdecydował się na udostępnienie jej wyłącznie w formie cyfrowej. Oznacza to, że nie kupimy jej w pudełku. Wydawca tłumaczy to nie tylko niższymi kosztami produkcji, ale przede wszystkim zmieniającą się sytuacją na rynku, na którym producenci konsol wypuszczają sprzęty bez fizycznego napędu. Remedy zaznacza, że to nie jest popularna forma dystrybucji, ale dzięki temu udało się zachować próg cenowy gry na poziomie 60 dolarów dla wersji na konsole i 50 dolarów dla wydania PC.

Twórcy ujawnili również, że w nadchodzącym tytule gracze nie będą wcielać się jedynie w pisarza Alana Wake'a. Drugą z grywalnych postaci jest profilerka FBI, Saga Anderson, która specjalizuje się w rozwiązywaniu nierozwiązywalnych spraw. Jej umiejętności sprawiają, że trafia do przybywa do Bright Falls, aby zbadać serię rytualnych morderstw.

Alan Wake 2 zmierza na współczesne konsole oraz PC, a zagramy w niego już 17 października.