Czy ten Punisher mógł pojawić się w nowym filmie MCU? Aktor zachwala innego odtwórcę

fot. materiały prasowe

Jeszcze przed premierą Deadpool & Wolverine Internet huczał od plotek dotyczących potencjalnych występów gościnnych. Wśród nich wymieniano Thomasa Jane'a, który zagrał Punishera w filmie z 2004 roku. Teraz już aktor mógł potwierdzić, że nigdy nie zaproponowano mu cameo w tym filmie. Jednocześnie, podczas rozmowy z The Direct, pochwalił innego odtwórcę Franka Castle'a. Chodziło oczywiście o Jona Bernthala.

- Lubię jego Punishera. Wiesz, dla mnie zawsze było to trochę naciągane. Frank powinien mieć włosko-amerykańskie korzenie. Ja nie mam - część mojej rodziny pochodzi z Irlandii. Musiałem więc pofarbować włosy i w pewnym sensie przyjąć jakąś osobowość, ale Bernthal tak dobrze to oddaje, więc myślę, że powinni zostać przy nim.

fot. Disney

Punisher zostaje wspomniany w filmie, ale nigdy nie dowiadujemy się, która jego wersja została stracona w Nicości. Wzmianka o tym bohaterze staje się częścią żartu z Blade'm, który zaznacza, że "jest i zawsze będzie tylko jeden", w przeciwieństwie do "z pięciu wersji Punishera".

