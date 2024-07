Daredevil: Born Again – wspólny wątek z Kingpinem zachwyci fanów. Jon Bernthal trenował z byłym Punisherem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Daredevil: Born Again to jeden z seriali Marvela, który w przyszłym roku zadebiutuje na Disney+. Produkcja będzie promowana na nadchodzącym D23, a aktorzy już przygotowują się do wejścia na plan drugiego sezonu, który ruszy jeszcze w tym roku. Jeden z użytkowników Reddita miał okazję rozmawiać z obsadą serialu, w tym z Charliem Coxem, podczas odbywającego się w ubiegły weekend GalaxyCon. Dowiadujemy się z nich nowych szczegółów dotyczących wątków poszczególnych postaci, a także udziału powracających bohaterów.

Daredevil: Born Again - wątek Kingpina, rola Karen i treningi z byłym Punisherem

W Daredevil: Born Again wątki tytułowego bohatera i Kingpina będą rozgrywać się oddzielnie. W całym pierwszym sezonie tylko kilkukrotnie wejdą ze sobą w interakcje, ale każda taka scena będzie niezwykle podniosłym momentem, który zachwyci fanów.

W nowym serialu powróci Karen Page, grana przez Deborah Ann Woll, która miała włożyć wiele serca w swoją postać, będąc jeszcze twardsza niż do tej pory. Bohaterka ma otrzymać wystarczającą ilość czasu ekranowego.

Zabraknie za to Foggy’ego Nelsona, którego wątek został całkowicie porzucony. Elden Henson nie został zaproszony do oryginalnej wersji serialu, więc w nowej wersji scenariusza napisano dla niego epizod, aby zakończyć jego historię. Jednak twórcy Daredevil: Born Again porzucili ten wątek.

Na koniec dowiedzieliśmy się, że Jon Bernthal miał okazję trenować do swojej roli z Thomasem Janem, który zagrał Punishera w filmie z 2004 roku. Uważa, że fani kochają jego wersję Franka Castle'a i cieszy się na powrót do roli.

