Twórcy Heavy Rain i Detroit zapowiedzieli nową produkcję. Fani ich poprzednich gier nie będą zadowoleni

fot. Quantic Dream

Reklama

Francuskie studio Quantic Dream, znane między innymi z takich produkcji jak Heavy Rain, Beyond: Dwie Dusze czy Detroit: Become Human, zapowiedziało swoją nową grę. Zawiodą się jednak ci, którzy oczekiwali kolejnej emocjonującej, filmowej przygody w stylu poprzednich dzieł deweloperów.

Najnowszy projekt studia nosi tytuł Spellcasters Chronicles. To sieciowa produkcja nastawiona na starcia dwóch trzyosobowych drużyn, w której równie istotną rolę mają odgrywać akcja i taktyka. Gracze wcielą się w tytułowych Spellcasterów – magów dysponujących różnorodnymi czarami i pełniących odmienne role na polach bitew. Pojedynki mają być szybkie, dynamiczne i trwać około 25 minut. W tym czasie zespoły będą rywalizować o przejęcie terytorium przeciwników.

Zobaczcie poniższy zwiastun, w którym zaprezentowano fragmenty rozgrywki.

Data premiery Spellcasters Chronicles nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo jednak, że jeszcze w tym roku odbędzie się zamknięta beta. Do testów można zapisać się na oficjalnej stronie projektu.